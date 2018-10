Ob svetovnem dnevu možganske kapi opozorila o pomanjkljivi preventivi

Ljubljana, 29. oktobra - Čeprav je v Sloveniji možganska kap tretji vzrok smrtnosti in prvi vzrok invalidnosti, ki terja visoke stroške zdravljenja in tudi posredne stroške, preventiva ostaja še naprej pomanjkljiva, zanjo pa se namenja tudi premalo denarja, so ob današnjem svetovnem dnevu možganske kapi opozorili v nacionalnem društvu za zdravje srca in ožilja.