Zaradi nadgradnje z današnjim dnem popolna zapora železnice od Pesnice do Avstrije

Ljubljana, 26. oktobra - Zaradi del bodo danes za predvidoma mesec in pol zaprli železniško progo od Pesnice do avstrijske meje. V okviru nadgradnje 15,5-kilometrske proge bodo postopoma zgradili dodatne perone na železniških postajah v Pesnici in Šentilju, uredili več križanj cest z železnico ter zgradili nove povezovalne ceste.