AquafilSlo ob rasti dobička z novimi investicijami

Ljubljana, 1. novembra - Družba AquafilSlo je lani ustvarila 8,08 milijona evrov čistega dobička, kar sta dva odstotka več kot predlani. Kot so poudarili, so z rezultati zelo zadovoljni, ugodne razmere pa so izkoristili za razdolževanje, prestrukturiranje finančnih virov in nove investicije. Ob tem opozarjajo na visoke stroške dela in cene energentov.