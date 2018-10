Mariborčanom za lanski nastop v ligi prvakov skoraj 18,5 milijona evrov

Ljubljana, 25. oktobra - Evropska nogometna zveza (Uefa) je lani klubom, ki so nastopali v ligi prvakov, razdelila več kot 1,4 milijona evrov. Bogato so bili nagrajeni tudi nogometaši Maribora, ki so za nastop v evropski eliti prejeli 18,444 milijona, je razvidno iz danes objavljenega Uefinega sporočila za javnost.