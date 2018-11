Tedenski pregled - Slovenija od 26. 10. do 1. 11.

Ljubljana, 2. novembra - Zadnji oktobrski dnevi so Sloveniji spet prinesli neurja z močnimi nalivi in vetrom, ki so največjo škodo povzročila v tržiški in kranjskogorski občini. Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja se ogrevajo, presenetljivo gladko in brez zapletov pa je stekla tudi prodaja NLB.