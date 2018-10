V okviru projekta Sobivamo odprli pet dodatnih informacijskih točk

Ljubljana, 25. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor je razširilo mrežo informacijskih točk projekta Sobivamo s petimi novimi lokacijami - štirimi v Ljubljani in eno v Mariboru. Zdaj je v okviru projekta po vsej Sloveniji na voljo 17 omenjenih točk. Nove so bile vzpostavljene tam, kjer je povpraševanje po informacijah največje, so sporočili predstavniki projekta.