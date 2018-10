Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 25. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so si po sredinih padcih v začetku današnjega trgovanja opomogli in se gibajo nad gladino. Kot poročajo tuje agencije, so vlagatelji skrbi glede geopolitičnega dogajanja potisnili v ozadje in se osredotočajo na četrtletne poslovne rezultate, ki jih te dni objavljajo večja ameriška podjetja.