Pliškova in Svitolina polfinalistki zaključnega turnirja v Singapurju

Singapur, 25. oktobra - Češka teniška igralka Karolina Pliškova in Ukrajinka Jelina Svitolina sta polfinalistki zaključnega turnirja sezone WTA v Singapurju. Sedma nosilka Pliškova je v prvem dvoboju tretjega kroga bele skupine ugnal rojakinjo in četrto nosilko Petro Kvitovo s 6:3 in 6:4, Svitolina pa branilko naslova Caroline Wozniacki z Danske s 5:7, 7:5 in 6:3.