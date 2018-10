V boj za novomeško župansko mesto tudi kandidat Dobre države Mežnar

Kostanjevica na Krki/Novo mesto, 25. oktobra - Stranka Dobra država in njen predsednik Bojan Dobovšek sta v Kostanjevici na Krki danes predstavila strankine županske in svetniške kandidate na lokalnih volitvah v Mestni občini Novo mesto in občinah Kostanjevica na Krki, Krško ter Žužemberk. Za mesto novomeškega župana se bo potegoval kandidat Dobre države Rok Mežnar.