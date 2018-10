V Mini teatru premierno Andersenova pravljica Deklica z vžigalicami

Ljubljana, 26. oktobra - V Mini Teatru bo zvečer premiera predstave Deklica z vžigalicami. Brezčasno in tragično zgodbo Hansa Christiana Andersena o revni deklici, ki si v hladni decembrski noči ne upa domov, ker ni prodala nobene škatlice vžigalic, sta na oder postavila Steve Tiplady in Sally Todd, poustvarila pa jo bosta igralca Vesna Kuzmič in Aleš Kranjec.