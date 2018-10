Ljubljana, 25. oktobra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 569.940 evrov prometa. Največ ga je odpadlo na delnice Krke in Zavarovalnice Triglav. Prve so pridobile 0,36 odstotka, druge pa izgubile 1,75 odstotka. Indeks je dan sklenil 0,49 odstotka pod gladino.