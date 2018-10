Okoli 500 ljudi na shodu Skei zahtevalo boljše plače, privlačna delovna mesta in dialog

Ravne na Koroškem, 25. oktobra - Okoli 500 ljudi se je danes zbralo v središču Raven na Koroškem na shodu, ki ga je organizirala koroška regijska organizacija sindikata Skei. Udeleženci so zahtevali boljše plače za delavce, privlačna delovna mesta za mlade in dialog z delodajalci. Organizatorji shoda so ob tem dobili tudi glasno podporo za morebitne nadaljnje aktivnosti.