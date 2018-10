Ljubljanska občina podelila devet novih certifikatov LGBT prijazno

Ljubljana, 25. oktobra - Na Mestni občini Ljubljana so danes podelili devet novih certifikatov LGBT prijazno ter na okrogli mizi spregovorili o sovražnem govoru in njegovem vplivu na delovno okolje. Sodelujoči so izrazili skrb nad tem, da je sovražni govor postal del vsakdana, zaradi česar so ljudje, predstavniki oblasti in mediji vedno bolj apatični.