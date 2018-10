Andrea Bocelli z novim albumom popularnih skladb

Rim, 26. oktobra - Nov album italijanskega tenorista Andree Bocellija z naslovom Si, na katerega je uvrstil doslej še neobjavljene popularne skladbe, izide danes. Kot piše na pevčevi spletni strani, je album Si "slavje ljubezni, družini, veri in upanju". Junija je njegov izid napovedal singel If Only - Qualcosa piu dell'Oro - Tu Eres Mi Tesoro.