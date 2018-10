Evropski poslanci podprli predlog plačevanja cestnine po dejansko prevoženi razdalji

Strasbourg, 25. oktobra - Evropski parlament je na današnjem plenarnem zasedanju podprl predlog direktive o spremembah cestninjenja, po katerem bi morale države članice cestnino za težja tovorna vozila in avtobuse od leta 2023 zaračunavati glede na dejansko prevoženo razdaljo. Od leta 2027 bi to veljalo tudi za lažja tovorna vozila in minibuse.