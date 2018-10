Izteka se rok za izkaz interesa za nakup Abanke

Ljubljana, 26. oktobra - Vlagatelji imajo do danes popoldan čas, da na SDH oz. na njenega finančnega svetovalca v tem postopku, to je na francosko banko BNP Paribas, naslovijo interes za nakup Abanke, tretje največje banke v državi. Ta je po sanaciji leta 2013 oz. 2014 v lasti države, ki pa jo mora po zavezi Evropski komisiji prodati do sredine prihodnjega leta.