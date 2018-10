NIJZ: Cepiva proti gripi je dovolj

Ljubljana, 25. oktobra - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v izjavi za STA zanikali informacije, ki so zaokrožile v javnosti, da primanjkuje cepiva proti gripi. "Cepivo je na voljo, izvajalci cepljenja si ga lahko priskrbijo," so poudarili in dodali, da so zaenkrat razdelili 80.000 odmerkov cepiva, na zalogi pa jih imajo še 35.000.