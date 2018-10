Evropski parlament poziva k prepovedi neofašističnih in neonacističnih skupin v EU

Strasbourg, 25. oktobra - Evropski parlament je danes v Strasbourgu z veliko večino sprejel resolucijo, s katero poziva k prepovedi neofašističnih in neonacističnih skupin v EU. Evroposlance namreč skrbi, ker so fašizem, rasizem in sovraštvo do tujcev postali nekaj vsakdanjega, piše na spletni strani parlamenta.