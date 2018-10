Zupanič v dokumentarcu Poj mi pesem skušal ujeti tok Kreslinove reke

Ljubljana, 25. oktobra - Poj mi pesem je naslov skladbe, ki jo prepeva Vlado Kreslin, tako pa je naslov tudi dokumentarnemu filmu o Kreslinu, ki ga je posnel scenarist in režiser Miran Zupanič. Kot je povedal po današnji novinarski projekciji, je Kreslin "velika, široka in tudi precej globoka panonska reka in ko si na taki reki, se je najboljše prepustiti toku".