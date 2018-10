Župani iz Benečije s SSO za sodelovanje za razvoj območja

Trst, 25. oktobra - Izvršni odbor ene od krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Sveta slovenskih organizacij (SSO) in sedem županov iz Nadiških dolin so se v sredo zvečer strinjali, da je sodelovanje ključno za razvoj Benečije. Župani so med težavami izpostavili izseljevanje, priložnosti pa med drugim vidijo v projektih za razvoj turizma.