Peking in Moskva zanikata prisluškovanje osebnim pogovorom Trumpa

New York, 25. oktobra - Kitajska in Rusija sta zanikali poročanje New York Timesa, da kitajski in ruski obveščevalci prisluškujejo osebnim pogovorom ameriškega predsednika Donalda Trumpa preko mobilnih telefonov. Peking je ob tem ameriškemu predsedniku predlagal, naj svoje iphone zamenja s kitajskimi huaweiji, poročajo tuje tiskovne agencije.