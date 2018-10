V Franciji vsem duševno prizadetim pravica do svobodnega odločanja o poroki in volitvah

Pariz, 25. oktobra - Francoska vlada je danes sprejela odločitev, v skladu s katero bodo polnoletnim osebam z invalidnostjo, ki so pod nadzorom sodišča, v prihodnje podelili pravico, da svobodno volijo in se poročajo. Odločitev se nanaša na okoli 310.000 ljudi, med katerimi so številni duševno prizadeti.