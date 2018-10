Pristojne službe ustrezno pripravljene za primer onesnaženja obalnega morja

Koper, 25. oktobra - V Marini Koper danes poteka vaja za ugotavljanje pripravljenosti v primeru onesnaženja morja. Po scenariju je v marini prišlo do izlitja dizelskega goriva iz rezevoarja bencinske črpalke. Arturo Steffe z uprave za pomorstvo je ocenil, da so pristojne službe na ravni države ustrezno pripravljene in opremljene ter sposobne zajeziti tovrstna izlitja.