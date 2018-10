Odpoklic igrače Doctor's bag set.

Ljubljana, 25. oktobra - Trgovina Nine iz Brežic je iz prodaje odpoklicala igračo Doctor's bag set kitajskega proizvajalca. Analiza vzorca, ki jo je v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano izvedel Zdravstveni inšpektorat RS, je pokazala, da vsebuje količine di (2-etilheksil) ftalata, ki so precej večje od dovoljenih in lahko predstavlja tveganje za zdravje.