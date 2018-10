Slovenski nogometaši ob eno mesto, na vrhu zdaj sami Belgijci

Ljubljana, 25. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fife) izgubila eno mesto in je na 62. mestu. Na prvem mestu so Belgijci, ki so si pred mesecem dni vrh delili s svetovnimi prvaki Francozi, ki so zdaj drugi. Reprezentanci loči ena točka. Tretji so Brazilci, četrti pa Hrvati.