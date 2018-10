Nekdanjemu glavnemu inšpektorju za delo Brezovarju odškodnina

Ljubljana, 25. oktobra - Vrhovno sodišče je v sporu med nekdanjim glavnim inšpektorjem za delo Borutom Brezovarjem in državo oz. vlado, ki ga je na poziv protikorupcijske komisije razrešila aprila 2011, prisodilo v prid Brezovarju. Njegov zahtevek do odškodnine je utemeljen, višino pa mora določiti okrožno sodišče, danes pišeta Delo in Dnevnik.