Storitve v oblaku dvignile Microsoftov dobiček

Seattle, 25. oktobra - Ameriški računalniški velikan Microsoft je v tretjem letošnjem četrtletju ustvaril 8,8 milijarde dolarjev (okoli 7,7 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 34 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so dosegli 29,1 milijarde dolarjev in bili medletno višji za 19 odstotkov. Najpomembneje so k dobrim izidom prispevale storitve v oblaku.