Na Ptuju slabo sortiranje odpadkov v blokovskih naseljih

Ptuj, 27. oktobra - Predstavniki Javnih služb Ptuj so z medobčinsko inšpektorico ta teden skupaj opravili pregled sortiranja odpadkov pri večstanovanjskih stavbah na Ptuju in ugotovili, da je stanje zaskrbljujoče. Za akcijo so se odločili zaradi očitkov uporabnikov o prenizki frekvenci odvozov in previsokih cenah komunalnih storitev.