Matjaža Keka zanima selektorsko mesto, z NZS že sestankoval

Ljubljana, 25. oktobra - Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance in trener hrvaškega prvoligaša Rijeke Matjaž Kek je v intervjuju za slovenski športni dnevnik EkipaSN potrdil, da je že sestankoval s predstavniki Nogometne zveze Slovenije in govoril o selektorskem položaju. Vendar si Kek v prvi vrsti želi čisto in konkretno komunikacijo.