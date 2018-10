Dnevnik: Zlati hrib v milnem mehurčku (25. 10.)

Ljubljana, 25. oktobra - So strateško-politične teme, o katerih v Mariboru ni mogoče voditi zdravorazumske razprave. Mariborski odločevalci in poročevalci izgubijo tla pod nogami denimo takrat, ko beseda nanese na Mariborsko Pohorje. Če so mestni svetniki do onemoglosti mrcvarili naložbo v mestno knjižnico, so pozneje z lahkoto soglašali, da se Marprom zadolži za 30 let.