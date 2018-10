Raziskava: Potrošniki do vse več medijskih vsebin prek pametnih telefonov

Ljubljana, 25. oktobra - Pametni telefon je postal prva in glavna naprava pri dostopu do digitalnih vsebin, medtem ko uporaba namiznih, prenosnih ali tabličnih računalnikov upada, kaže raziskava Medijska potrošnja 2018. Opazne so tudi značilne medgeneracijske razlike v vzorcih medijske potrošnje, ki so med mladimi vse bolj nelinearni.