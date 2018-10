V Savinovem likovnem salonu v Žalcu odprtje razstave Tekstura življenja

Žalec, 25. oktobra - V Savinovem likovnem salonu v Žalcu bodo nocoj odprli razstavo del akademskega slikarja Aleksija Kobala in fotografa Boruta Krajnca z naslovom Tekstura življenja. Razstava predstavlja dialog fotografa in slikarja, dialog velikih mojstrov svojega metjeja in tudi dobrih prijateljev, ki imata skupne spomine na številna doživetja in osebne prelomnice.