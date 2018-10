Po azijskih borzah lomasti medved

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 25. oktobra - Tečaji na osrednjih borzah v Aziji so danes globoko pod izhodišči, s čimer sledijo sredinemu negativnemu zaključku v New Yorku. Strahovi zaradi trgovinskih in geopolitičnih napetosti ter dogajanja zaradi brexita in nesoglasij med Italijo in EU se tako le še poglabljajo.