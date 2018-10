Dragić z vročico ohladil New York, Dončić s telički izgubil

Atlanta, 25. oktobra - Ponoči sta na sceno stopila oba slovenska košarkarja v severnoameriški ligi NBA, Luka Dončić in Goran Dragić. Dončić je z Dallas Mavericks gostoval pri Atlanta Hawks, ki so zmagali s 111:104 na krilih razpoloženega Kenta Bazemora, ki je dosegel 32 točk. Miami Heat Gorana Dragića pa je v domači dvorani s 110:87 odpravil New York Knicks.