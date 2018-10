Lokalne volitve: V Novem mestu glede prednostnih nalog malo razhajanj

pripravil Rasto Božič

Jože Kobe, 56 let, inženir strojništva, diplomirani ekonomist, magister državnih in evropskih študij (Gospodarsko aktivna stranka)

Njegovi prvi ukrepi bi bili rešitev problema ravnanja z odpadki, gradnja osnovne komunalne infrastrukture tam, kjer je še ni, in omogočiti občanom, predvsem mlajšim in starejšim, aktivno vključevanje pri delovanju občine za boljše sožitje in sobivanje. Novomeško središče bi oživil s kulturnimi, kulinaričnimi in športnimi prireditvami, s pritegnitvijo vlagateljev v nove dejavnosti, lastnikom zgradb bi zagotovil spodbudo za prenovo, omogočil bi naselitev novih stanovalcev. Gradnjo ceste tretje razvojne osi bi pospešil z zagotovitvijo potrebnih sredstev, s pravočasno sprejetimi akti in določitvijo projektne skupine, ki bi skupaj z Darsom projekt, dogovore in gradnjo dosledno spremljala.

Gregor Macedoni, 45 let, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister ekonomskih znanosti, zdajšnji župan (Lista Gregorja Macedonija)

Med prednostnimi ukrepi je navedel ureditev prometa z novo vzhodno mestno obvoznico z mostom v Ločni in novo zahodno obvoznico z mostom v Srebrničah ter druge projekte na državnih cestah. V olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi bi zgradil plavalni bazen, po vsej občini pa kolesarsko omrežje. Mestno središče bi oživil s tem, da bi občina poskrbela za kakovostna stanovanja za mlade in mlade družine. Nadaljeval bi razpise za subvencioniranje najemnine v prvih dveh letih za nove podjetnike ter poskrbel za širok in pester program dogajanja. Gradnjo ceste tretje razvojne osi bi pospešil z aktivnim sodelovanjem pri prostorskem umeščanju in načrtovanju povezav s preostalim cestnim omrežjem.

Rok Mežnar, 28 let, specializant družinske medicine (Dobra država)

Med strateškimi usmeritvami bi se najprej lotil zagotovitve sistema odlične zdravstvene oskrbe v novomeški občini, zagotovitve kakovostnega visokošolskega sistema in aktivnega delovnega vključevanja marginalnih skupin. V novomeškem jedru bi poskrbel za ustrezno ureditev parkirišč, za mladinski center in kreativni inkubator, skušal bi naseliti več visokih šol, podprl bi odpiranje butičnih trgovinic z zdravo hrano, lokalnimi pridelki in izdelki, uredil bi tržnico in poskrbel za več prireditev. Poskrbel bi za uresničitev protokola o gradnji ceste tretje razvojne osi, vključil bi gospodarstvo, okrepljeno bi sodeloval z ministrstvom za infrastrukturo in poskrbel za odpravo prometnih zamaškov.

Alenka Muhič, 43 let, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva (Zveza za Dolenjsko)

Med prvimi nalogami bi izkoristila prednost gradnje ceste tretje razvojne osi in pospešila gradnjo lokalnega cestnega omrežja za prometno navezavo gospodarskih območij in kolesarskih stez. Poskrbela bi za oživitev mestnega jedra in pospešeno poskrbela za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer je še ni. V mestu bi zagotovila ustrezno bivalno, družbeno in javno življenje. Spodbudila bi odpiranje novih podjetij, trgovin in lokalov, naseljevanje novih prebivalcev in nadaljevala tamkajšnje naložbe. Gradnjo ceste tretje razvojne osi bi pospešila s pomočjo pri pridobivanju potrebnih zemljišč, pomočjo pri zagotavljanju aktov, potrebnih za gradnjo spremljajoče lokalne infrastrukture ipd.

* kandidati so navedeni po abecednem vrstnem redu