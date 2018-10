Zlati vitezi tokrat ostali praznih rok

Las Vegas, 25. oktobra - Hokejisti Vegas Golden Knights, ki so se lani kot novinci v severnoameriški ligi NHL prebili vse do velikega finala, so tokrat v domači dvorani v Vegasu gostili Vancouver Canucks. Francoski Kanadčani so po kazenskih strelih zmagali s 3:2, junak večera je bil Markus Granlund, ki je gostom prinesel zmago.