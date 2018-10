Newyorške borze trgovanje zaključile s padci

New York, 24. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili s padci. Na to so po oceni borznih analitikov vplivali razočaranje zaradi napovedi izdelovalcev čipov in podatki o šibki domači prodaji, ki so med vlagatelji zasejali skrbi glede gospodarske rasti in dobička, poroča Reuters.