Primorske novice: Ko je - ali pa ni - v središču bolnik (25. 10.)

Koper, 24. oktobra - Veliko besed je bilo že izrečenih o tem, kako mora biti v našem zdravstvu v osredju in najpomembnejši bolnik. Temu prikimavajo vsi v zdravstvu zaposleni in politiki. Slednji imajo v rokah škarje in platno. Pogosto so zagotovila drugačna od prakse, v Primorskih novicah piše Jasna Arko.