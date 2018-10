V Ljubljani odprli energetsko prenovljen Vrtec Vodmat

Ljubljana, 24. oktobra - Ljubljanski župan Zoran Janković je danes odprl energetsko prenovljen Vrtec Vodmat. Med drugim so prenovili ovoj stavbe, izolirali podstrešje ter zamenjali strešna okna, luči in sistem požarne zaščite, prenova pa je potekala v okviru pametnih rešitev prestolnice, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).