Stephensova do druge zmage, vse štiri igralke še v igri za polfinale

Singapur, 24. oktobra - Američanka Sloane Stephens je na zaključnem turnirju sezone v Singapurju prišla do druge zmage, s 7:6 (4), 2:6 in 6:3 je v večernem dvoboju premagala Nizozemko Kiki Bertens. Do prve zmage v Singapurju je pred tem prišla Nemka Angelique Kerber, ki je bila boljša od Japonke Naomi Osaka s 6:4, 5:7 in 6:4.