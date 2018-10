Mura visoko zmagala v Novi Gorici

Ljubljana, 24. oktobra - Nogometaši Mure so si na prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije priigrali lepo prednost pred povratnim obračunom. V Novi Gorici so izbranci Anteja Šimundže s 3:0 (1:0) premagali Gorico. Dobro izhodišče pred povratno tekmo so si priigrali tudi igralci Aluminija, ki so v gosteh remizirali s Krškim 2:2 (0:1).