Karpo Godina vesel velikega obiska retrospektive njegovih filmov v newyorškem MoMA

New York, 25. oktobra - V Newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA) se je sklenila teden dni trajajoča predstavitev retrospektive filmskih del slovenskega režiserja, snemalca, scenarista in montažerja Karpa Godine. Američani so si med drugim lahko ogledali celovečerne filme Splav Meduze, Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica ter Umetni raj.