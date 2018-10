V novogoriški občini tudi popolnjena lista Stranke Alenke Bratušek

Nova Gorica, 24. oktobra - Med 19 kandidatnimi listami političnih strank in list v Mestni občini Nova Gorica je tudi Stranka Alenke Bratušek (SAB). Kot je na današnji predstavitvi povedal nosilec liste in poslanec stranke Andrej Šušmelj, je lista popolnjena, na njej pa so ljudje, ki so se že doslej dokazali na različnih področjih.