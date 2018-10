Vodstvo šempetrske bolnišnice predlaga preklic omejitve operacij

Šempeter pri Gorici, 24. oktobra - Vodstvo šempetrske bolnišnice je sklenilo strokovnemu svetu predlagati preklic sklepa o omejitvi števila operacij na abdominalni kirurgiji. Preložene operacije bodo izvedli do sredine decembra, so sporočili iz bolnišnice. Zdravniki bolnišnice so sicer v začetku meseca direktorici izglasovali nezaupnico, vodstvo pa pozivajo, naj najdejo nove kadre.