Furs samo letos zasegel še skoraj 16000 tablet in 300 ampul

Ljubljana, 24. oktobra - Finančna uprava je letos zasegla že 15.999 kosov tablet in 300 ampul, povezanih z nezakonitim vnosom ali uvozom zdravil in prepovedanih snovi v športu, so za STA pojasnili na upravi. V mednarodni operaciji Interpola, okviru katere je bilo med 9. in 16. oktobrom zaseženih 500 ton ponarejenih zdravil, so sodelovali s poostrenim nadzorom.