Podjetje Golte v novo smučarsko sezono z 12 novimi apartmaji

Golte, 27. oktobra - Podjetje Golte bo v novo smučarsko sezono vstopilo z 12 novimi in sodobno opremljenimi apartmaji, ki stojijo za hotelom, tik ob smučišču. Skupno bodo v bližnji prihodnosti na Golteh zgradili več kot 20 apartmajev in za to naložbo namenili približno dva milijona evrov, so za STA povedali na Golteh.