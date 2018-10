Občina Ribnica odprla novo vodarno Blate

Ribnica, 24. oktobra - V naselju Blate južno od Ribnice so danes slovesno odprli vodarno Blate, ki bo več kot 25.000 prebivalcem občin Sodražica, Ribnica in Kočevje omogočila dolgoročno in zanesljivo oskrbo z varno ter zdravo pitno vodo. Gre za del 25 milijonov evrov vrednega projekta oskrbe s pitno vodo na območju omenjenih občin.