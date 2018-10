Odbor DZ brez sklepov o reševanju migracijskih vprašanj

Ljubljana, 24. oktobra - Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so se po večurni razpravi razšli brez sprejetih sklepov. Poslanci so z večino glasov namreč zavrnili oba sklepa predlagatelja SDS, nato pa so sejo pred glasovanjem o koalicijskih sklepih prekinili. Člani odbora opozicijskih strank SDS, NSi in SNS so sejo namreč obstruirali.