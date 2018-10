Na okrogli mizi o varnosti premostitveni objektov

Portorož, 24. oktobra - Premostitveni objekti na slovenskih cestah in avtocestah so varni, so zagotovili udeleženci okrogle mize, ki je v Portorožu potekala v okviru danes začetega kongresa o stanju prometne infrastrukture v Sloveniji. Po drugi strani bi morali v Sloveniji več vlagati v samo vzdrževanje mostov in viaduktov.