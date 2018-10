Škofjeloški policisti pridržali "grozljivo pijano" voznico

Kranj, 24. oktobra - Škofjeloška policista sta danes okoli 13.30 ustavila in obravnavala "grozljivo pijano" voznico osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti ji je pokazal 1,41 miligrama na liter alkohola oz. okoli tri promile, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Policista sta popolnoma odsotno voznico potegnila iz vozila in poklicala reševalce.